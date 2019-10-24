شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامى إماراتى لـ"الجزيرة": الدوحة غرقت.. فلماذا لم تنقلوا صور شوارعكم؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح الإعلامى الإماراتى إبراهيم بهزاد، الازدواجية التى تتبعها قناة الجزيرة القطرية فى تغطيتها للأوضاع فى المنطقة العربية وشنها حملات تحريضية ضد مصر.
وقال الإعلامى الإماراتى فى تغريدة له عبر حسابه الشخصي على تويتر: أين كنتم حينها يا قناة الجزيرة حينما كانت قطر تغرق وهذه المشاهد الكوميدية فى شوارع الدوحة والطُرق المبتكرة لنقل مواطنيها ومن يقيم فيها ‼️.
وواصل الإعلامى الإماراتى فضحه لقناة الجزيرة، قائلاً:"يمكن الكوميديا حينها كانت عنابية وليست سوداء وقد غرقت كاميراتكم على ما يبدو".
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