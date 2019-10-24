بركان.. مجهولون يقتحمون مقر جماعة ويسرقون مبلغا ماليا من داخلها

تمكن مجهولون، أول أمس الثلاثاء، من اقتحام مقر جماعة قروية في ضواحي إقليم بركان، وسرقة بعض محتوياتها.

وحسب مصادر محلية، فإن مجهولين اقتحموا الجماعة القروية “بوغريبة”، وسرقوا من صندوقها مبلغا ماليا، قدر بحوالي 4000 درهم.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المتهمين عمدوا إلى تكسير زجاج إحدى النوافذ، وتسللوا إلى مقر الجماعة، ونفذوا عمليتهم، ثم فروا إلى وجهة غير معلومة.

وحلت في عين المكان مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية، التي فتحت تحقيقا في الواقعة لتعرف على المعنيين، وتقديمهم إلى العدالة.