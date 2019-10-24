بوعشرين يطلب إلقاء كلمته الأخيرة قبل النطق بالحكم

وضعت هيأة دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، صباح اليوم الخميس، طلبا لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، بهدف حضوره من أجل إلقاء كلمته الأخيرة، قبل النطق بالحكم.

وكان الصحافي بوعشرين قد أعلن، قبل جلسات، رغبته في الانسحاب، مباشرة بعد انتهاء مرافعته خلال مرحلة الاستماع إليه، وأمام إصراره على ذلك، احترمت المحكمة رغبته في عدم حضور جلسات محاكمته.

يذكر أن ملف مؤسس “اليوم 24″، ويومية “أخبار اليوم” أشرف على الانتهاء، بعد أزيد من 5 أشهر من المحاكمة؛ لاسيما بعد استكمال هيأة دفاع المطالبات بالحق المدني مرافعاتهم، يوم الجمعة الماضي.

ومن المرتقب أن يعقب ممثل النيابة العامة في جلسة، يوم غد الجمعة، بعدما طلب ذلك في الجلسة السابقة، إضافة إلى الكلمة الأخيرة لبوعشرين.