المنتخب المغربي يتراجع بثلاثة مراكز في الترتيب الشهري للمنتخبات العالمية

تراجع المنتخب المغربي لكرة القدم، بثلاثة مراكز في الترتيب الشهري للمنتخبات الدولية لكرة القدم، والذي كشف عنه “الفيفا” اليوم الخميس، وذلك بعد النتائج السلبية التي حققها في المباريات الودية الأخيرة التي خاضها.

وبات “أسود الأطلس” يحتلون المركز 42 عالميا، هذا الشهر، متخلفين بثلاثة مراكز، عن ترتيب الشهر الماضي، الذي كان يحتل فيه المنتخب المركز 39.

وعلى المستوى الإفريقي، حافظ المنتخب المغربي على مركزه الخامس قاريا، خلف كل من المتصدر السينغالي، تونس، نيجيريا، والجزائر، فيما يحتل المنتخب المصري المركز السادس.

عالميا، مازال منتخب بلجيكا يحتل صدارة ترتيب المنتخبات العالمية، متقدما على كل من فرنسا، بطل العالم، البرازيل، وإنجلترا.