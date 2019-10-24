“ديربي” العاصمة بين الفتح والجيش بشبابيك مغلقة وهذا هو عدد التذاكر المخصصة للعساكر

طرحت إدارة نادي الفتح الرباطي لكرة القدم، اليوم الخميس، تذاكر مباراة “الديربي” التي ستجمعه بجاره الحيش الملكي، يوم السبت المقبل، في إطار خامس جولات البطولة الاحترافية، وذلك بهدف تيسير مهمة دخول الجماهير للملعب، يوم المباراة.

وعلم “اليوم24” من مصدر مقرب من الفريق الرباطي أن هذا الأخير، توصل إلى اتفاق مع إدارة العساكر، من أجل طرح تذاكر المباراة قبل يومين من إجراءها، من أحل تفادي أي مشاكل على أبواب الملعب، يوم المباراة، خاصة وأن الإقبال الجماهيري سيكون كبيرا وملعب مولاي الحسن، لا يتسع لأعداد غفيرة من الجماهير.

مباراة “الديربي” ستقام إذن بشبابيك مغلقة، ومدرجات ملعب مولاي الحسن، سيتم تقسيمها إلى نصفين متساويين بين الفريقين، على الرغم من كون الفتح هو المستضيف، إذ تم تمكين جماهير الجيش من 3000 تذكرة، في ملعب يتسع ل6 آلاف مناصر.