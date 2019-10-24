“المينورسو” تعلن مناقصة لبناء مهبط طائرات في تيفاريتي

أعلنت البعثة الأممية في الصحراء المغربية “المينورسو” فتح الباب لمناقصة مفتوحة، من أجل بناء مهبط للطائرات في منطقة تيفاريتي، من الصحراء المغربية، الموجودة ضمن المنطقة العازلة.

وقالت البعثة في الإعلان، الذي نشره موقع الأمم المتحدة، إن المناقصة ستفتح بابها إلى غاية السابع من شهر نونبر المقبل، لانتقاء شركة تكلف ببناء مهبط للطائرات، في منطقة تيفاريتي.

وتوجه المينورسو نحو بناء مهبط طائرات في منطقة تيفاريتي أثار الغضب داخل الجبهة الانفصالية، حيث كتب عدد من المنتسبين إليها تدوينات غاضبة، بسبب سماح الأمم المتحدة للبعثة الأممية ببناء منشآت لها في المنطقة العازلة، بينما تحاول الجبهة الانفصالية التسلل إلى المنطقة، خصوصا تيفاريتي، والبير الحلو، وهي المحاولات، التي يتصدى لها المغرب بقوة.

يذكر أن الجبهة الانفصالية كانت قد أقدمت، في شهر ماي من العام الماضي، على تنظيم استعراض عسكري في منطقة تيفاريتي في المنطقة العازلة من الصحراء المغربية، كما استقبلت عددا من سفراء الدول الأجنبية على هامش الاستعراض، وعقدت دورة لما تسميه بـ”المجلس الوطني” في المنطقة ذاتها، ما فجر أزمة.

كما كان المغرب قد رصد منشآت للجبهة الانفصالية في منطقة تيفاريتي، التي تقع تحت التصرف الحصري للبعثة الأممية، وهي المنشآت، التي رصدها بالصور، ووجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، معتبرا خطوة الجبهة الانفصالية انتهاكا للوضع القانوني القائم في المنطقة.