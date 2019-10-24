رسميا.. الرجاء يوقف محمود بنحليب ويعرضه على اللجنة التأديبية

قرر نادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الخميس، معاقبة لاعبه محمود بنحليب، على خلفية السلوكات الغير أخلاقية و اللارياضية “الصادرة بصفة متعمدة و متكررة من طرفه”.

وأصدر النادي الأخضر، بيانا رسميا على موقعه الرسمي، يؤكد فيه المكتب المديري اتخاذ التدابير التأديبية التالية في مواجهة اللاعب:

– التوقيف المؤقت عن الفريق الاول،

– الحاق اللاعب محمود بنحليب بتداريب فريق الامل،

– عرض اللاعب على اللجنة التأديبية للنادي لفرض العقوبات المنصوص عليها في النظام الداخلي الرياضي المعمول به بالنادي.

وأسقط باتريس كارتيرون، مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، إسم محمود بنحليب من قائمة الفريق التي ستخوض مباراة اليوم أمام رجاء بني ملال، في إطار منافسات البطولة الاحترافية.

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وحسب مصادر مقربة من النادي الأخضر، فإن كارتيرون وباتفاق مع إدارة النادي، قررا إسقاط اسم اللاعب من لائحة هذه المباراة، وذلك بسبب سلوك الرجل غير الرياضي، والذي أدخله في أزمة جديدة، قد تعجل برحيله عن الفريق.

وأكدت المصادر ذاتها، أن بنحليب احتج بطريقة لا رياضية على المدرب الفرنسي، خلال آخر حصة تدريبية، وذلك بعد أن علم بأنه لن يدخل مباراة بني ملال كأساسي، وهو الأمر الذي أغضب كارتيرون وإدارة النادي.