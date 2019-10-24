الأسرى المحررون المقطوعة رواتبهم يواصلون اعتصامهم برام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يواصل الأسرى المحررون المقطوعة رواتبهم، اليوم الخميس، اعتصامهم المفتوح لليوم الرابع على التوالي في خيمة الاعتصام وسط مدينة رام الله، مطالبين بإعادة رواتبهم المقطوعة من قبل السلطة الفلسطينية.

وعبر الأسرى المحررون المعتصمون عن استنكارهم مماطلة السلطة بحل قضيتهم، خاصة بعد وعودات من قيادات في المخابرات بحل قضيتهم خلال شهرين على الأكثر، وها هي مقطوعة منذ سنوات دون جدوى حيث أنهم طرقوا أبواب جميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية للمطالبة بإعادة رواتبهم التي قطعتها السلطة.

إلى ذلك، يشارك أطفال الأسرى المحررين مع آبائهم، مؤكدين أن مستحقات الأسرى المحررين هو حق لهم ولأبنائهم لا يجب التخلي عنه.

وتلقى قضية المحررين المقطوعة رواتبهم تضامناً شعبيا وفصائليا من شرائح الشعب الفلسطيني كافة، حيث تتوافد على خيمة اعتصامهم العديد من الجهات الحقوقية والإنسانية، فضلاً عن وسائل الإعلام والشخصيات الوطنية، في ظل تعنت السلطة البت في قضيتهم أو السماع لمطالبهم بعودة رواتبهم.