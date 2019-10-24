هل سيلعب مولر في إيطاليا قريبًا؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يهتم نادي انتر ميلان، ثاني الدوري الإيطالي لكرة القدم، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بضم المهاجم الألماني، توماس مولر، الذي فقد موقعه الأساسي مع ناديه بايرن ميونيخ، بحسب ما ذكرت الخميس صحيفة "كيكر" الألمانية.
وأشارت الصحيفة الواسعة الاطلاع من دون ان تحدد اي مصدر، الى "الاهتمام المتزايد" للنادي الإيطالي. واستهل مولر مباراة بايرن الأخيرة في دوري أبطال أوروبا ضد اولمبياكوس اليوناني (3-2) أساسيا، وذلك بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في المباريات الست السابقة.
وبعد وصول البرازيلي كوتينيو، معارا من برشلونة الإسباني، لم يعد بمقدور اللاعب الدولي حجز مكان أساسي في تشكيلة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش.
وفي اليونان، بدأ مباراته على الجهة اليمنى قبل انتقاله إلى وسط الهجوم، وهناك مرر كرتين حاسمتين لكنه كان بعيدا عن إيقاعه.
ووصل الشاب البافاري إلى بايرن بعمر العشر سنوات، لكن بعد 20 سنة من بداياته مع الفريق العريق وبرغم رمزيته في النادي لم يعد قادرا على تكرار مستوياته على غرار 2014 عندما ساهم في إحراز بلاده لقب كأس العالم. وفي آذار/مارس الماضي استبعده المدرب يواكيم لوف عن تشكيلة "ناسيونال مانشافت".
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