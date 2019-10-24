تل السبع: إصابة خطيرة لطفل سقطت عليه بوابة حديدية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب طفل، لم يتجاوز العامين، بجروح خطيرة إثر سقوط بوابة حديدية عليه في تل السبع بعد ظهر اليوم، الخميس.

وجاء في التفاصيل، أن الطفل وصل برفقة ذويه إلى العيادة الطبية في بلدة تل السبع بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، وهو يعاني من إصابات في الرأس، على ما يبدو، إثر سقوط بوابة حديدية عليه.

وذكر مصدر طبي أن حالة الطفل خطيرة، وقد نقل بسيارة الإسعاف إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة.

تجدر الإشارة إلى أن الحوادث المنزلية ازدادت في الآونة الأخيرة ويتوجب على الأهالي الانتباه جيدا لأولادهم، والأخذ بكافة وسائل الوقاية والحيطة والحذر حرصا على سلامة أطفالهم، ومراقبة الأطفال وإبعادهم عن مكامن الخطر.