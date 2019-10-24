الرملة: إصابة شاب في جريمة طعن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب، في الثلاثينيات من العمر، بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه للطعن خلال شجار نشب في سوق مدينة الرملة، بعد ظهر اليوم الخميس.
وقدم الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان العلاجات الأولية للمصاب وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج.
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم يبلغ عن خلفيتها واعتقال مشتبهين لغاية الآن.
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