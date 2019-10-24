مصر: مصرع 19 شخصا جراء الأحوال الجوية العاصفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي 19 شخصا مصرع جراء الأحوال الجوية العاصفة والفيضانات التي تجتاح مصر منذ يوم الثلاثاء، وفق ما أفاد مصدر حكومي مصري، اليوم الخميس.
ووفقا لوسائل الإعلام المصرية، فقد تنوعت أسباب الوفيات بين حوادث الطرق والصعق بالكهرباء والغرق والسقوط من على أسطح المنازل.
وتنوعت الأسباب المباشرة للوفاة ما بين حوادث الطرق 9 ضحايا، والصعق بالكهرباء 7 ضحايا، والغرق ضحيتان، إضافة إلى السقوط من أعلى سطح منزل أثناء كسح مياه الأمطار ضحية واحدة".
وجاءت حالات الوفاة كالآتي: القاهرة حالة واحدة، الجيزة 4 حالات، وبني سويف حالة واحدة، وشمال سيناء حالتان، وكفرالشيخ 4 حالات، والشرقية حالة واحدة، الغربية 6 حالات، وفق المصدر الحكومي.
وشهدت بعض محافظات مصر موجة من الظروف الجوية الصعبة المصحوبة بهطول أمطار غزيرة، على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء، أدت إلى إغلاق موانئ، وتعطيل شوارع وميادين رئيسية بسبب تراكم المياه، وصدور قرار حكومي استثنائي بتعطيل الدراسة، بسبب سوء الأحوال الجوية.
كما تسبب هطول الأمطار بتأخير شركة مصر للطيران مواعيد إقلاع طائراتها من مطار القاهرة، فيما قررت شركة ميناء القاهرة الجوي غلق صالة وصول الرحلات الداخلية في المطار "بسبب تراكم مياه الأمطار الغزيرة داخل الصالة، وانخفاض الصالة عن الأرض بعدة أمتار".
وشكل مجلس الوزراء المصري غرفة عمليات تحت الإشراف المباشر للدكتور مصطفى مدبولي، وتقوم الغرفة بالمتابعة اللحظية لعملية شفط وسحب مياه الأمطار في الأنفاق والشوارع والذي تسبب في إعاقة العملية المرورية.
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