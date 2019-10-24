الأسبوع القادم: ثلاثة أيام من مهرجان المدينة للثقافة والفنون في حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تتجهز جمعية الثقافة العربية هذه الأيام لإطلاق مهرجان المدينة للثقافة والفنون في مدينة حيفا يوم الجمعة المقبل الأول تشرين الثاني/ نوفمبر، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام في عمارة المركز الثقافي العربي (شارع شبتاي ليفي 7).

ويسعى المهرجان إلى توفير مساحة ثقافيّة مستقلة تشمل أنواعًا ثقافية مختلفة من موسيقى ومسرح وسينما وعروضًا أدائيّة ومحاضرات وورشات، تُعزز من حضور الثّقافة العربيّة والهُويّة الفلسطينيّة في مدينة حيفا خصوصًا في الأحياء التي يقطنها الفلسطينيون مثل وادي النسناس والهدار، ويسعى المهرجان إلى تحولّه لحدث ثقافي سنوي ضخم يقصده الفلسطينيون من خارج مدينة حيفا ومن شرائح مختلفة.

وتعتمد رؤية مهرجان المدينة الفنيّة على التاريخ الثقافي الفلسطيني وعرض تطوره بشكله المعاصر في أيامنا من خلال تناول مواضيع مثل الماضي والأرشيف، الحداثة والابتكار والإبداع والخيال الفلسطيني والعربي، مشاريع مستقلة مبتكرة، والتطور الثقافي المستقل.

وبالإضافة لذلك، يعمل المهرجان على توحيد المناطق الجغرافية الفلسطينيّة متجاوزًا الحدود والتقسيمات، ويُقدّم مضامين مختلفة: المجتمع المدني المحلي والإقليمي العربي، ومواجهة محاولات فصل العلاقة بين الهوية الفلسطينيّة والعربيّة، وموضوع الهويّة في سياق الاحتلال والاستعمار، والعولمة.

اختارت جمعيّة الثقافة العربيّة اسم “مهرجان المدينة” وذلك لمركزيّة قيمة المدينة في السياق السياسي والثقافي للفلسطينيين في أراضي الـ48. إذ فقد الفلسطينيون في النكبة عام 1948 مدنهم المركزيّة وهُجّر معظمهم منها، وتحوّلت هذه المدن إلى مدن إسرائيليّة يقصدها الفلسطيني الباقي في وطنه للعمل ويعيش على هامشها. إلا أنه في العقدين الأخيرين جرى في مدينة حيفا تحوّل ملحوظ في استعادة المدينة الفلسطينيّة المفقودة أو إعادة تشكيلها وبناء حيّز وفضاء ثقافي مدني فلسطيني فيها. ويسعى هذا المهرجان إلى الاحتفال بالمدينة الفلسطينيّة وفضائها الأرحب محليًا وعربيًا وعالميًا.

البرنامج الكامل

يوم الجمعة 1.11.2019

16:00-18:00 حلقة نقاشيّة

السياسات الثقافيّة في المدينة الفلسطينيّة

يُشارك في الحلقة: مديرة جمعيّة السوار، لمياء نعامنة.

رئيس نادي حيفا الثقافي فؤاد نقارة.

باحثة في العلوم الاجتماعيّة يارا سعدي.

المديرة التنفيذية في مسرح خشبة خلود باسل.

تُدير الحلقة الإعلاميّة مريم فرح.

18:00-20:00 افتتاح معرض فني

مساحات مبكسلة أمينة المعرض: لمى سليمان

20:30-22:00 عرض موسيقي

بستان الانشراح يُقدّم: مجموعة نوى وعلاء عزّام على إذاعة "هنا القدس"

تستعيد "نوى" صفحة من ذاكرتنا الفلسطينيّة هي الذاكرة الموسيقيّة المحترفة التي ازدهرت في المدينة الفلسطينيّة قبل أن يُعطّلها الاحتلال. استطاع عدد ملحوظ من الموسيقيين الفلسطينيين الذين شكّلوا طاقما مبدعا لإذاعة "هنا القدس" في النصف الأول من القرن الماضي أن يؤثروا في المشهد الموسيقي العربي، وأن يستقطبوا كبار الفنانين العرب، وأن يقدموا لهم ألحانا ما زال العالم العربي يتغنى بها حتى اليوم.

يوم السبت 2.11.2019

11:00 - 14:00 جولة في المدينة

"ما تبقى من حيفا": جولة ما بين الماضي والحاضر مع المرشد بلال درباس في أحياء مدينة حيفا الفلسطينيّة.

14:00 - 15:00 ورشة سيرك للأطفال

مدرسة السيرك الفلسطيني

15:00 - 16:00 عرض سيرك

"تخطي الحدود" - سيرك فلسطين

عرض سيرك متنوع يعرض من خلاله طلاب سيرك فلسطين المصاعب التي يمرون بها في محاولة تخطي الحدود المختلفة، التي من شأنها أن تكون حدود معنويّة أو جسديّة أو جغرافيّة، تحد من الحريّة. يضم العرض تخصصات مختلفة مثل الجمباز، والجمباز المزدوج، الرقص المعاصر، والتهريج، الوقوف على اليدين، اللعب بالطابات، و التيشو الترابيز.

16:00 -19:00 "منتجات محليّة"

انضموا معنا لثلاث ساعات مفتوحة سيُعرض فيها منتجات لمجموعة من المبادرات المحليّة، بحضور أصحاب المنتجات، الذين سيقدمون شرحًا عن مبادراتهم وتتوفر إمكانية شراء منتجاتهم.

الزراعة مساحة تربوية للأطفال

كيف تُحقق الأرض والزراعة، العديد من الفرص التعليميّة للطفل للتعلم عن: الخلق والعناية، والنمو، والسعادة وأحيانًا الحزن، والكثير عن الأمل. وكيف يستطيع الطفل أن يمارس في الأرض كل ما قد تعلمه او ما لم يتعلمه من المنهاج التعليمي الرسمي إضافة إلى تنمية الحس النقدي والمبدع. كل هذا سوف تُقدّمه لنا خاسكية، التي تعمل مع الأطفال في تدريس الفلسفة والزراعة.

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ازرع! كيفية بناء نظام غذائي عضوي مستدام في فلسطين.

محاضرة قصيرة سيقدّمها المزارع العضوي، ناصر ريغو.

استضافات فلسطين: محاضرة مع ميرنا بامية

بحث يقوم بشكل أساسي على تحضير الطعام والقراءات والمحادثات والتفكير في نشاطات متصلة بفن الطهي، والتي تميط اللثام عن الأعراف والقيود الاجتماعية الأعمّ، مقابل المعضلات السياسية المعاصرة التي تشكّل مجتمعاتنا الفلسطينية في زمننا الراهن.

فيلوكاليا

مبادرة إنتاج بوتيك للنبيذ والعرق في بيت لحم، مع تركيز على أصناف العنب الأصلية والنادرة في فلسطين. ستتناول المحاضرة مساهمة فلسطين التاريخيّة بنشر وتطور ثقافة النبيذ في منطقة البحر المتوسط. ستتوفر منتجات فيلوكاليا في المهرجان.

مزرعة بستانا

تطمح بستانا إلى تشجيع وتوفير الطعام العضوي وإحياء الأساليب الزراعية الصديقة للبيئة والإنسان، والحفاظ على الموروث الزراعي من خلال الزراعة البيئية المدعومة شعبيًا، وتشجيع الأنماط الأخلاقية سواء في الإنتاج أو في الاستهلاك. ستتوفر منتوجات زراعيّة من المزرعة في المهرجان.

معرض أثاث "لوكال إيندستريز"

أسسوا المهندسين المعماريين إلياس ويوسف أنسطاس "لوكال إندستريز" في عام 2011 . هدف "لوكال إندستريز" هو تقديم أثاث عملي للغاية لزبائن دوليين من صنع فنانين محليين. يهدف هذا المشروع لإعادة تأكيد قيمة الحرف الفلسطينيّة المحلية دون تجميدها بالزمن أو التقاليد القديمة أو فرض معايير غربيّة على الأسلوب.

19:00 - 20:30 محاضرة غنائيّة

أصواتنا المفقودة

عرض سمعي وبصري يُقدّمه الباحث في مجال الموسيقى نادر جلال، يُوثق من خلاله النهضة الموسيقيّة المحترفة في النصف الأول من القرن الماضي ودور الموسيقيين الفلسطينيين في المشهد الموسيقي العربي بعد النكبة.

21:00 - 22:15 عرض فيلم

"شقيقة موسوليني"

فيلم وثائقي كوميدي من إخراج جونا سليمان، يستعرض أحداثًا يوميّة من حياة هيام سالم جرجورة، جدة المخرجة، امرأة فلسطينيّة واكبت النكبة، وما زالت ربّة منزل نشيطة وأُمّاً عنيدة حتى في الثمانينات من عمرها. من جهتها لقد سئمت العالم والبشر وتتمنى للأمر برمته أن ينهار.عندما يبدأ جسدها هي بالانهيار، ولا تجديها التضحية والتفاني في ألمها ووحدتها، تبدأ هيام بالتشكيك في رحلتها الطويلة كإنسان وإمرأة، تعود لماضيها وتقاوم موتها، بينما تحدّثنا ما لديها عن الحب، الرجال، السياسة والسأم.

يوم الأحد 3.11.2019

15:00 - 16:00 ندوة

الحراك الشبابي السياسي في المدينة

يُشارك في الندوة: سهير أسعد عن حراك طالعات، عدي منصور عن حركة شباب حيفا ومحمد حج داوود عن حراك مكملين ضد العنف. يدير الندوة الإعلامي أمير خطيب.

17:00 - 18:00 ندوة

بين الماضي والحاضر: المتحف الفلسطيني والأرشيف الرقمي

يُشارك في الندوة: د. عادلة العايدي - هنية مديرة للمتحف الفلسطيني; ومجد صيداوي - باحث في مشروع الأرشيف الرقمي في المتحف.

18:00 - 19:00 محاضرة

الحيّز الثقافي المبتور: التخطيط الثقافي العربي في حيفا - مع الباحث ومخطط المدن عروة سويطات.

19:00 - 20:00 عروض تجريبية

عروض أدائية حركية

سيعلن قريبا

20:00 - 22:00 عرض فيلم

إن شئت كما في السماء - للمخرج إيليا سليمان

يهرب إيليا سليمان من فلسطين بحثًا عن وطن بديل، ليجد أن فلسطين تبقى في هواجسه. يتحول الوعد بحياة جديدة إلى كوميديا من الأخطاء: مهما سافر، من باريس إلى نيويورك، شيء ما يذكره بوطنه دائمًا. من المخرج الحائز على الجوائز إيليا سليمان، قصة هزلية تستكشف الهويّة والجنسيّة والانتماء، يسأل فيها سليمان: ما هو المكان الذي يمكن أن نسميه حقًا وطناً؟