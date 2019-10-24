الجمارك تعلن ارتفاع ايرادت شهر ايلول بفارق ٧ مليارات عن آب

وقالت الهيئة في بيان لها، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنها حققت ايرادا شهريا تجاوز الـ٩٧ مليار دينار في ايلول المنصرم بفارق زيادة عن اب الماضي بلغ ٧ مليار دينار في زيادة ملحوظة تسجلها الهيئة بعد الخطوات الايجابية التي ساهمت في ارتفاع حجم التبادل التجاري.واضافت، ان استمرار التزايد في معدلات الأيرادات المتحققة في اغلب مراكزها الكمركية ياتي كنتيجة طبيعية للجهود التي تبذلها كوادرها العاملة هناك فضلا عن الأدارة المتميزة لها .

وأكدت، ان ايراداتها المتحققة تدخل في حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي والذي يخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية وبهذا تكون مسجلة أعلى ايراداً يرفد الموازنة العامة للدولة بعد الأيرادات النفطية رغم التحديات والمعوقات وانعدام أدنى المتطلبات ووسائل واجهزة العمل الكمركي.

