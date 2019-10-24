الجمارك تعلن ارتفاع ايرادت شهر ايلول بفارق ٧ مليارات عن آب

اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الخميس، عن حجم الأيرادات المتحققة لشهر ايلول الماضي، مشيرة الى تسجيلها ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الأيرادات مقارنة بأيرادات شهر آب الماضي .
واضافت، ان استمرار التزايد في معدلات الأيرادات المتحققة في اغلب مراكزها الكمركية ياتي كنتيجة طبيعية للجهود التي تبذلها كوادرها العاملة هناك فضلا عن الأدارة المتميزة لها .
وأكدت، ان ايراداتها المتحققة تدخل في حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي والذي يخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية وبهذا تكون مسجلة أعلى ايراداً يرفد الموازنة العامة للدولة بعد الأيرادات النفطية رغم التحديات والمعوقات وانعدام أدنى المتطلبات ووسائل واجهزة العمل الكمركي.
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