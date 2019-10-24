نائب يحمل امينة بغداد مسؤولية تنصيب مدراء سابقين 'فشلوا في عملهم'

حمل نائب عن تحالف سائرون، الخميس، امينة بغداد ذكرى علوش المسؤولية في تنصيب مدراء سابقين "فشلوا في عملهم"، معتبرا أن وجودهم وبقائهم اصبح "كالسم يتجرعه المواطن".
وقال صباح الطلوبي العكيلي في حديث لـ الخليج 365، ان "هناك ضرورة ان نوضح الى امينة بغداد بان ملف المدراء العامين يجب ان يكون بالمستوى الذي تستطيع فيه تحمل مسؤولية مايحدث من تعيينات لمدراء عامين شهد لهم بالفشل وعدم قدرتهم على ادارة مناطقهم"، مبينا ان "البعض منهم من حمل الناس اعباء وجهد ومنهم من يفرض ضرائب ويفرض على تحويل البيوت مبالغ خيالية تتعدى الوصف".
واضاف الطلوبي، ان "الكثير من التجاوزات حصلت من البعض دون الاخذ بنظر الاعتبار خدمة المناطق التي لازالت تعاني الامرين"، لافتا الى انه "كمطلب لاهالي المناطق المحرومة، فاننا نحمل امينة بغداد كافة المسؤولية في تنصيب مدراء سابقين فشلوا في عملهم واصبح وجودهم وبقائهم كالسم يتجرعه المواطن خاصة بعد فرض الضرائب العالية على كل معاملة للمواطن".
واظهرت وثيقة، اول امس الثلاثاء، صدور أمر بإعفاء ستة مدراء في أمانة بغداد وتعيين آخرين بالوكالة.
واضاف الطلوبي، ان "الكثير من التجاوزات حصلت من البعض دون الاخذ بنظر الاعتبار خدمة المناطق التي لازالت تعاني الامرين"، لافتا الى انه "كمطلب لاهالي المناطق المحرومة، فاننا نحمل امينة بغداد كافة المسؤولية في تنصيب مدراء سابقين فشلوا في عملهم واصبح وجودهم وبقائهم كالسم يتجرعه المواطن خاصة بعد فرض الضرائب العالية على كل معاملة للمواطن".
واظهرت وثيقة، اول امس الثلاثاء، صدور أمر بإعفاء ستة مدراء في أمانة بغداد وتعيين آخرين بالوكالة.
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