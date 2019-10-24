بعد البصرة.. ذي قار: لن يكون هناك اي حظر للتجوال غدا الجمعة

أعلن محافظ ذي قار عادل الدخيلي، الخميس، أن المحافظة لن تشهد فرض حظر على التجوال غداً.
وقال الدخيلي في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "لن يكون هناك أي حظر للتجوال غداً الجمعة"، متوقعاً أن "تكون التظاهرات سلمية من جميع الأطراف".
وكان محافظ البصرة أسعد العيداني أعلن، اليوم الخميس، عدم وجود قطع طرق أو حظر على التجوال في المحافظة يوم غد.
ومن المتوقع ان تشهد معظم مدن العراق يوم غد الجمعة الخامس والعشرين من تشرين اول الحالي، تظاهرات احتجاجية، تعد امتدادا للتظاهرات التي شهدتها بغداد وباقي محافظات العراق في الاول من الشهر الحالي.
وكان محافظ البصرة أسعد العيداني أعلن، اليوم الخميس، عدم وجود قطع طرق أو حظر على التجوال في المحافظة يوم غد.
ومن المتوقع ان تشهد معظم مدن العراق يوم غد الجمعة الخامس والعشرين من تشرين اول الحالي، تظاهرات احتجاجية، تعد امتدادا للتظاهرات التي شهدتها بغداد وباقي محافظات العراق في الاول من الشهر الحالي.
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