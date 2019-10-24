الدفاع تصدر امرا اداريا جديدا بإعادة 12625 منتسب من المفسوخة عقودهم

اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، عن صدور امر اداري جديد يقضي بإعادة 12625 منتسب من المفسوخة عقودهم.
وقالت في بيان، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن امرا اداريا جديدا خاصا صدر، اليوم، بإعادة 12625 من المفسوخة عقودهم الى الخدمة".
ودعا البيان، الاسماء الصادر، للالتحاق الى وحداتهم خلال مدة 30 يوماً"، مؤكدة "أنها مستمرة بإصدار الاوامر الادارية الخاصة بإعادة المفسوخة عقودهم الى الخدمة تباعاً".
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