العراق بالمرتبة 172 في مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال

أظهر تقرير، الخميس، أن العراق احتل المرتبة 172 من بين 190 دولة في مؤشر البنك الدولي السنوي لـ"سهولة ممارسة الأعمال.
وجاء العراق بالمرتبة 172 من بين 190 دولة في مؤشر البنك الدولي السنوي لـ"سهولة ممارسة الأعمال".
يذكر أن تصنيف سهولة ممارسة الأعمال التجارية يُجرى بناء على معايير تقييم مختلفة في 10 بنود مرتبطة بممارسة الأعمال التجارية - تبدأ من سهولة بداية العمل التجاري، التعامل مع تصاريح البناء، إدخال الكهرباء، تسجيل الممتلكات، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين من الأقليات، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، توقيع العقود، التعامل في حالة التعثر.
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