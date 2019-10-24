العراق بالمرتبة 172 في مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال

وجاءت نيوزيلندا في المرتبة الأولى حيث أنها تقدم أفضل بيئة أعمال، وتبعتها كل من سنغافورة وهونغ كونغ، وجاءت الدنمارك في المرتبة الرابعة هذا العام، ومن ثم جاءت كوريا الجنوبية بالمركز الخامس في حين جاءت كل من أمريكا وبريطانيا في المرتبة السادسة والثامنة على التوالي، فيما تذيلت الصومال القائمة تسبقها ارتيريا وجمهورية فنزويلا.وجاء العراق بالمرتبة 172 من بين 190 دولة في مؤشر البنك الدولي السنوي لـ"سهولة ممارسة الأعمال".

يذكر أن تصنيف سهولة ممارسة الأعمال التجارية يُجرى بناء على معايير تقييم مختلفة في 10 بنود مرتبطة بممارسة الأعمال التجارية - تبدأ من سهولة بداية العمل التجاري، التعامل مع تصاريح البناء، إدخال الكهرباء، تسجيل الممتلكات، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين من الأقليات، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، توقيع العقود، التعامل في حالة التعثر.