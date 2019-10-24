‎ توضيح بشأن مناشدة عراقي حجز على طيران الاماراتية ويمنع من صعود الطائرة

اصدرت وزارة النقل، الخميس، توضيحا بشأن مناشدة عراقي حجز على طيران الاماراتية ومنع من صعود الطائرة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "وقوفاً عند مناشدة احد المواطنين العراقيين التي تضمنت انه حجز على طيران الاماراتية ولم يسمحوا له وكذلك عدد من المواطنين الحاملين تذكرة سفر اماراتية من قطع البوردنك والصعود الى الطائرة، بسبب حجز تذاكر اكثر من عدد المقاعد للطائرة المحددة من قبل وكيل شركة الطيران الاماراتية في بغداد حيث بقوا عالقين في مطار بغداد بعد ان تجشموا عناء المجيء الى المطار".

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واضافت ان "عمل وزارة النقل متمثلآ بالشركة العامة للخطوط الجوية العراقية مَعني فقط بمن يحملون تذاكر الخطوط الجوية العراقية ولا علاقة لا لوزارة النقل ولا للخطوط العراقية بما يجري مع الشركات او النواقل الاخرى"، مبينا ان "امر محاسبة وتدقيق الشركات والنواقل يعد ضمن مهام وعمل سلطة الطيران المدني".

واكدت ان "سلطة الطيران المدني انفصلت عن وزارتنا بتاريخ الـ20 من ايار عام ٢٠١٨ ولم تعد ضمن تشكيلات وزاره النقل منذ اكثر من سنة"، موضحة ان "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقيه غير مسؤوله عن الحالة انفة الذكر".