محافظ البصرة: لا قطع طرق او حظر تجوال غدا

اعلن محافظ البصرة، اليوم الخميس، عدم وجود قطع طرق او حظر على التجوال في المحافظة يوم غد.
وقال اسعد العيداني، في تصريح مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "لايوجد اي قطع للطرق او حظر للتجوال يوم غد الجمعة".
ومن المتوقع ان تشهد معظم مدن العراق يوم غد الجمعة الخامس والعشرين من تشرين اول الحالي، تظاهرات احتجاجية، تعد امتدادا للتظاهرات التي شهدتها بغداد وباقي محافظات العراق في الاول من الشهر الحالي.
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