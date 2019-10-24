الرئيس اللبناني: نطمح إلى دولة لبنانية بلا طائفية يتساوى أمامها الجميع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

الخليج 365

عبر الرئيس اللبناني، ميشيل عون، عن تفهمه صرخة الألم اللبنانية "لكن الفساد والطائفية تسببا بأضرار كبيرة".



وقال في كلمة له اليوم: نطمح إلى دولة لبنانية بلا طائفية يتساوى أمامها الجميع.

وأضاف عون: رئيس الجمهورية بعد الطائف يحتاج إلى تعاون الحكومة والبرلمان لتحقيق الإصلاح.

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وتابع الرئيس اللبناني: لا أسعى إلى التهرب من المسؤولية لكن العراقيل كثيرة.

وأردف: تكلمت يوميا عن مكافحة الفساد لكن مسؤولين كثير استاؤوا من الموضوع.

وأكد عون أن المحاسبة تتم من خلال القضاء والسارق لا طـائفة له.

وأوضح أنه من الضروري استعادة الأموال المنهوبة ويجب محاسبة كل من سرق المال العام.

وزاد عون: ملتزم بمكافحة الفساد وهذه مسؤولية مجلس النواب وأتطلع للتعاون.