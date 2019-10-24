شكرا لقرائتكم أوروبا تدعم تحقيقا دوليا حول أسلحة تركية محظورة بسوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد البرلمان الأوروبي، الخميس، في جلسة عقدها في ستراسبورغ، دعمه لإجراء تحقيق دولي في اتهامات استخدام تركيا أسلحة محظورة شمال سوريا، منها الفوسفور الأبيض.

وعن تهجير السكان من تلك المنطقة قال البرلمان إن هذا يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي.

من ضحايا القصف التركي على شمال سوريا

كذلك دعا دول الاتحاد إلى اتخاذ عقوبات ضد المسؤولين الأتراك عن انتهاكات القانون الإنساني في شمال شرقي سوريا.

كما أعلن موافقته على تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 31 يناير/كانون الأول 2020.

منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية تتدخل

من جهة أخرى، يقيم خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية مدى صدقية اتهام السلطات الكردية لتركيا باستخدام أسلحة غير تقليدية في شمال سوريا، كما أعلنت الهيئة، الثلاثاء.

في التفاصيل، قالت المنظمة في بريد إلكتروني تلقته وكالة فرانس برس: "يشارك خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في عملية تقييم مدى صدقية اتهامات تتعلق بالوضع في شمال سوريا".

وأوضحت المنظمة ومقرها في لاهاي أن أي تحقيق لم يفتح حتى الآن.

أسلحة تركية محرمة دولياً

يذكر أن لجاناً دولية وحقوقية نادت لفتح تحقيقات بجرائم حرب تركية محتملة ارتكبت ضد الأكراد، وذاك بعد أن عرضت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، صورة الطفل محمد، الذي احترق جسده بأسلحة تركية محرمة دولياً، في جلسة استماع عاصفة في الكونغرس وهو ما أثار حفيظة العالم.

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وأكدت أحمد حينها أنه تم تقسيم جغرافية تلك المنطقة، في حين لا يزال داعش يواصل هجماته عليها.

كما أشارت إلى أن تركيا أجبرت 300 ألف شخص على النزوح من منازلهم، فيما قتل 250 شخصاً أغلبهم من الأطفال، ولا يزال 300 شخص مفقودين ودمرت مدينة رأس العين بشكل كامل.

جرحى في شمال سوريا إثر الغزو التركي (18 أكتوبر - فرانس برس)

جرحى في شمال سوريا إثر الغزو التركي (18 أكتوبر - فرانس برس)

أيضاً نوّهت أحمد في كلمة لها أمام لجنة الاستماع لأعضاء الكونغرس الأميركي ونشرتها شبكة رادو الكردية، أن كل المكونات كانت تعيش بحرية بعد تحرير 30% من الأراضي السورية من داعش، وكانوا يأملون بحياة مستقرة بعد القضاء على التنظيم الإرهابي وبناء سوريا ديمقراطية، حيث أعلنت أن الأكراد قدموا في الحرب ضد داعش 11 ألف قتيل، و25 ألف مقاتل فقدوا أعضاء من أجسادهم، بحسب كلامها.

بدورها، اتهمت الإدارة الذاتية الكردية تركيا باستخدام أسلحة غير تقليدية كالنابالم والفوسفور الأبيض، في هجومها الذي شنته في 9 من أكتوبر الجاري على المقاتلين الأكراد في شمال سوريا، الأمر الذي تنكره أنقرة. حيث نشر مسؤولون أكراد على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر أطفالاً مصابين بحروق يمكن أن تكون ناجمة عن هذه الأسلحة، بحسب طبيب في محافظة الحسكة.

مطالبة كردية بلجم الأتراك

ميدانياً، أعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، الخميس، أن تركيا والفصائل الموالية لها مستمرة في شن هجمات على الجبهة الشرقية لمنطقة رأس العين، رغم إعلان الأتراك انتهاء العمليات العسكرية.

وطالب عبدي الجهات الضامنة لوقف إطلاق النار، القيام بمسؤولياتها في لجم الأتراك وإيقاف عملياتهم.

يذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان، كان أعلن في وقت سابق، أن اشتباكات عنيفة تدور بين مسلحين تابعين لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" وفصائل موالية لتركيا بريف حلب الشمالي الشرقي.

كما أكد أن 4 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا قتلوا، وأصيب اثنان خلال عملية تسلل لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على جبهة كفر كلبين في ريف حلب الشمالي.