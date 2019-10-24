شكرا لقرائتكم مصر: آبي أكد أن تصريحاته حول سد النهضة اجتزئت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الرئاسة المصرية في بيان الخميس أن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد أوضح للرئيس عبد الفتاح السيسي أن تصريحاته أمام البرلمان تم اجتزاؤها.

وأضافت أن السيسي وآبي أحمد اتفقا خلال لقائهما ضمن فعاليات الجلسة العامة الأولى للقمة الأفريقية الروسية، على استئناف فوري لعمل لجنة السد.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن اللقاء تناول التباحث حول ملف سد النهضة، في ضوء آخر التطورات في هذا الصدد، مشيرا إلى أن آبي أحمد أكد أن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي بشأن ملف السد تم اجتزاؤها وجاءت خارج سياقها، وأنه يكن كل تقدير واحترام لمصر قيادةً وشعباً وحكومةً.

وأضاف موضحاً "أن تصريحات آبي أحمد تضمنت الإعراب عن التزام إثيوبيا بإقامة سد النهضة من دون إلحاق الضرر بدولتي المصب، وأن الحكومة والشعب الإثيوبي ليس لديهم أية نية للإضرار بمصالح الشعب المصري، وأن استقرار مصر وإثيوبيا هو قيمة وقوة مضافة للقارة الأفريقية بأسرها، مع التشديد على أنه، بصفته رئيساً لوزراء إثيوبيا، ملتزم بما تم إعلانه من جانب بلاده بالتمسك بمسار المفاوضات وصولاً إلى اتفاق نهائي.

مصر أبدت انفتاحا

إلى ذلك، أشار راضي إلى أن السيسي ذكر من جانبه، أن مصر طالما أبدت انفتاحاً وتفهماً للمصالح التنموية للجانب الإثيوبي بإقامة سد النهضة، إلا أنها في نفس الوقت تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل، ومن ثم يتعين ألا تكون مساعي تحقيق التنمية في إثيوبيا على حساب تلك الحقوق، وأن إقامة السد يجب أن تتم في إطار متوازن ما بين مصالح دول المنبع والمصب.

وأوضح السيسي أن نهر النيل بامتداده من الهضبة الإثيوبية إلى مصر يعد بمثابة شريان تعاون وإخاء وتنمية، ولا يجب أن يكون مصدراً لأية مشاكل أو تناحر، وأن مساحة التعاون المشترك في هذا الإطار من المفترض أن تطغى على أية فرصة للخلافات.

كما لفت المتحدث الرسمى إلى أنه تم التوافق خلال المقابلة على الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة على نحو أكثر انفتاحاً وإيجابية، بهدف الوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وتجاوز أي تداعيات سلبية قد نتجت عن التناول الإعلامي للتصريحات التي نسبت مؤخراً إلى الجانب الإثيوبي.

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السيسي وأحمد

تحية لرجل السلام

وكان السيسي وجه تحية لرئيس الوزراء الإثيوبي، عقب انتهاء الأخير من كلمته أمام القمة، قائلاً "أود أن أتقدم بالتهنئة مجددا لآبي أحمد بمناسبة حصوله على جائزة نوبل للسلام"، مضيفا أنه رجل سلام حقيقي .

في حين كشف أبي أحمد للسيسي خلال اللقاء حقيقة تصريحاته حول سد النهضة مؤكداً أنها اجتزأت من سياقها، متعهدا التفاوض وصولا لاتفاق نهائي.

مباحثات جانبية

بدورها ذكرت وكالة الأنباء الأثيوبية أن رئيس الوزراء آبي أحمد والرئيس السيسي عقدا محادثات ثنائية على هامش القمة الروسية الإفريقية في سوتشي ناقش فيها الزعيمان القضايا المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي، والقضايا الثنائية الأخرى.

وأضافت أن اثيوبيا أكدت الأسبوع الماضي موقفها الرافض لعدم قبول أي وساطة غير المشاورات الثلاثية بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء أعلن أن إثيوبيا على استعداد لحل أي خلافات ومخاوف معلقة من خلال التشاور بين الدول الثلاث.ب

جانب من سد النهضة (أرشيفية- فرانس برس)

وكانت مفاوضات سد النهضة بين البلدين قد شهدت تعثرا أدى لتوتر الأجواء بينهما مؤخرا بعد تصريحات أبي أحمد أمام البرلمان بإنه إذا كانت هناك حاجة إلى خوض حرب حول سد النهضة المتنازع عليه مع مصر، فإن بلاده مستعدة لحشد مليون شخص، إلا أنه استطرد قائلاً إن المفاوضات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية.

وردت مصر على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، وقالت الخارجية المصرية في بيان إنها تعرب عن صدمتها ومتابعتها بقلق بالغ وأسف شديد لتصريحات آبي أحمد، معتبرة أنه لم يكن من الملائم الخوض في أطروحات تنطوي على خيارات عسكرية، وهو الأمر الذي تتعجب له مصر بشدة باعتباره مخالفاً لنصوص ومبادئ وروح القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي.

كما أشارت إلى أن مصر دعت وحرصت دوماً على التفاوض كسبيل لتسوية الخلافات المرتبطة بسد النهضة بين الدول الثلاث، وذلك بكل شفافية وحُسن نية على مدار سنوات طويلة.