ضيحتان جديدتان للأمطار بالمحافظات.. بعد حصدها 7 أرواح باليوم الأول.. مصرع طفلة بالأبتدائية وعامل نظافة لديه طفلين من ذوي «الاحتياجات الخاصة»

الموجز

بعد سقوط 7 ضحايا في اليوم الأول للأمطار بمحافظات الغربية والشرقية وكفر الشيخ، بينهما 3 أطفال، لقى عامل نظافة وطفلة مصرعهما في اليوم الثاني للأمطار ليرتفع عدد الضحايا إلى 9 مواطنين بينهم 4 أطفال.

الإسكندرية والغربية

شهدت محافظتي الإسكندرية والغربية سقوط ضحيتين جديدتين للأمطار مع سقوطها لليوم الثاني على بعض المحافظات.

عامل نظافة

ولقي عامل نظافة مصرعه، صباح اليوم الخميس، بعدما صدمه أتوبيس نقل عام أثناء محاولته إزالة تراكمات مياه الأمطار بشارع مسجد سيدي بشر بحي المنتزه أول شرقي الإسكندرية. حسبما ذكر موقع "مصراوي".

وتلقى قسم شرطة أول المنتزه بلاغًا من شرطة النجدة يفيد وجود حادث تصادم أمام العقار رقم 43 شارع مسجد سيدي بشر، اتجاه طريق الكورنيش.

شركة للخدمات البيئية

انتقل ضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وجود جثة "إبراهيم.ع.م" 43 عامًا، عامل نظافة بشركة نهضة مصر للخدمات البيئية، وبها كسور بمختلف أنحاء الجسم وعظام الجمجمة ونزيف.

تفاصيل الواقعة

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وتبين من التحريات أنه أثناء إزالة المذكور لمياه الأمطار باستخدام "مكنسة" صدمه أتوبيس نقل عام رقم "س و ن 1657" خط 513 "سيدي بشر – محطة مصر" قيادة "إ.م.ع".

جرى نقل جثة العامل بسيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى شرق المدينة، وإزالة آثار الحادث، وإعادة تسيير حركة المرور بالشارع المشار إليه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة أول المنتزه، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

العائل لأسرته

ومن جانبه، قال أمير عمار، مسئول الإعلام بشركة نهضة مصر للخدمات البيئية – المسئولة عن جمع القمامة بالإسكندرية، إن العامل المتوفي من عزبة حجاج بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ولديه طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو عائلهم الوحيد.

مصرع تلميذة

ولقيت تلميذة بالصف السادس الابتدائي، بقرية قصر بغداد في مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، مصرعها صعقًا بالكهرباء بسبب ملامستها لعامود إنارة به "ماس" نتيجة سقوط مياه الأمطار عليه.

وكان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا بورود بلاغ من شرطة النجدة بمصرع سما علي حسن، التلميذة بالصف السادس الابتدائي، من قرية قصر بغداد، نتيجة تعرضها للصعق الكهربائي.

وكان اليوم الأول لسقوط الأمطار أمس الأربعاء، شهد سقوط 7 ضحايا في محافظات الغربية وكفر الشيخ والشرقية بينهم 3 أطفال.