«التنبؤ بالفيضانات» يحذر من تساقط سيول.. والحكومة تجدد مناشدتها للمواطنين.. وتؤكد: لا توجد شبكة تصريف أمطار فى مدننا المختلفة وتكلفتها بالمليارات وإمكاناتنا المالية لا تسمح

الموجز

ضربت موجة من الطقس السيئ مصحوبة بأمطار غزيرة وأصوات رعد على مناطق متفرقة من الجمهورية، منذ أول أمس، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

مركز التنبؤ بالفيضانات

بدوره، أكد مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري أنّه من المتوقع اليوم الخميس، سقوط أمطار قد تصل شدتها إلى 25 مم على السواحل الشمالية للدلتا، وتقل شدتها على السواحل الشمالية الغربية، ومحافظات الوجه البحري ومنطقة حلايب وشلاتين، قد تصل إلى القاهرة وشمال الصعيد- حسبما ذكر موقع "الوطن".

أمطار غزيرة

وتنبأت خرائط الجمعة بسقوط أمطار قد تصل شدتها إلى 35 مم على السواحل الشمالية، وتقل شدتها على محافظات الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد ومنطقة حلايب وشلاتين، مشيرا إلى أنّ الجمعة هو يوم الذروة.

الإجراءات اللازمة

ونوه مركز التنبؤ بفيضان النيل بضرورة توخي الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة، لتجنب الأضرار التي تنتج عن استمرار سقوط الأمطار، والتي تتراوح من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية وقد تؤدى إلى السيول.

ويصدر المركز نشرة كل 72 ساعة يتابع فيها تساقط الأمطار وحالة الطقس والمناطق المعرضة لسقوط الأمطار، ويرسلها للجهات الحكومية لتوخي الحذر.

مجلس الوزراء

كما حذر مجلس الوزراء، مجددا، المواطنين في محافظات شمال الدلتا، من موجة طقس سيئ ستضرب المحافظات الجمعة المقبل، مُناشدًا المواطنين بتخفيف التكدس المروري في الشوارع، لإعطاء فرصة للأجهزة المحلية للتعامل مع هذه الظروف الجوية.

سوء الأحوال الجوية

وقال "المجلس"، في بيان إن ما شهدته البلاد أول أمس، من سوء في الأحوال الجوية من الممكن أن يتكرر في أكثر من مكان على مستوى الجمهورية خلال الفترات المقبلة، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من تغيرات مناخية، وموجات من الطقس السيئ، تعرضت له كثير من دول البحر المتوسط خلال الأيام القليلة الماضية.

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تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء

واستعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، أهم الإجراءات التى اتخذتها الجهات المعنية للتعامل مع التداعيات الناجمة عن حالة الطقس والأحوال الجوية التى شهدتها البلاد أمس الأول، وما صاحب ذلك من هطول أمطار غزيرة، تصل إلى حد السيول، فى بعض المناطق.

المحليات

وقال مجلس الوزراء، فى بيانه: «تم التأكيد خلال الاجتماع أن مسئولى المحليات على مستوى المحافظات قاموا قبل أيام بتطهير جميع شبكات الصرف بالشوارع، كما وجدت كميات من المعدات وسيارات شفط المياه بالمواقع المتأثرة، وفى محافظة القاهرة على وجه الخصوص، التى تعرضت للنصيب الأكبر من الأمطار، كان جميع المسئولين موجودين على مدار اليوم فى الشوارع، للتعامل الفورى مع تداعيات سقوط الأمطار.

وتابع: «حجم الأمطار التى شهدتها منطقة مدينة نصر ومصر الجديدة على وجه الخصوص غير مسبوق، حيث استمر هطول الأمطار، بإجمالى كمية مياه وصلت لنحو 650 ألف م3 فى 90 دقيقة، نتيجة لوصول كثافة هذه المياه إلى 15 مللى، ومع امتلاء شبكات الصرف الصحى بالمياه، تجمعت فى مناطق ذات مناسيب منخفضة، وهو ما أدى إلى حدوث تكدس فى الحركة المرورية فى شرق القاهرة بوجه عام، كان له أثر سلبى فى إعاقة حركة سيارات شفط ونقل المياه».

لا توجد شبكة تصريف المياه

وواصل: «كما تمت الإشارة إلى أنه لا توجد شبكة تصريف أمطار فى مدننا المختلفة، فمدننا القائمة تم تخطيطها بدون هذه الشبكة، نظراً لأن بلادنا من البلاد الجافة، وأيضاً لأن تكلفة إنشاء شبكة منفصلة لتصريف الأمطار تتكلف مليارات الجنيهات، وإمكاناتنا المالية لم تكن تسمح بذلك، ومعظم الدول لا تنفذ هذه الشبكات باهظة التكاليف، خاصة عندما لا تتعرض لمثل هذه الظروف الجوية الصعبة».

المجلس يحذر المواطنين بشمال الدلتا

وحذر مجلس الوزراء المواطنين فى محافظات شمال الدلتا، من أنه طبقاً للتقارير الواردة من الجهات المعنية، فسوف تشهد محافظاتهم يوم الجمعة المقبل موجة من الطقس السيئ.

الموجة مستمرة

وقال إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن موجة عدم الاستقرار التى تتعرض لها البلاد مستمرة خلال الـ72 ساعة المقبلة، لافتاً إلى أن البلاد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية من أمطار غزيرة ورعدية وانخفاض بدرجات الحرارة.

وأضاف «عطا»، خلال تصريحات، أمس، نشرها موقع "الوطن" أن فرص سقوط الأمطار مستمرة حتى غد «الجمعة» على أغلب أنحاء الجمهورية، لافتاً إلى أن الأمطار من متوسطة لغزيرة ورعدية وتمتد لتشمل محافظات القاهرة والجيزة والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى والدلتا وشمال الصعيد وقد تصل لجنوب سيناء، مؤكداً أن يوم أمس شهد ذروة موجة الطقس السيئ، وأن فرص الأمطار تقل تدريجياً من اليوم «الخميس» حتى غد «الجمعة». ونشر مركز التنبؤ بفيضان النيل فى وزارة الموارد المائية والرى خرائط التنبؤ بالأمطار على أنحاء الجمهورية، وأشارت الخرائط إلى أن اليوم من المتوقع سقوط أمطار قد تصل شدتها إلى 25 مم على السواحل الشمالية للدلتا، وتقل شدتها على السواحل الشمالية الغربية، ومحافظات الوجه البحرى ومنطقة حلايب وشلاتين، قد تصل إلى القاهرة وشمال الصعيد. وتنبأت خرائط الجمعة بسقوط أمطار قد تصل شدتها إلى 35 مم على السواحل الشمالية، وتقل شدتها على محافظات الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد ومنطقة حلايب وشلاتين.