تفاصيل لقاء الرئيس السيسي وآبي أحمد رئيس وزراء أثيوبيا على هامش قمة سوتشي

الموجز

إلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإثيوبى أبي أحمد على هامش قمة روسيا- إفريقيا التى انطلقت أمس الأربعاء فى مدينة سوتشى.

ونقلا عن شبكة "روسيا اليوم"، عن أبي أحمد قوله، إن "أجواء اللقاء مع الرئيس المصرى كانت إيجابية".

وألقى الرئيس السيسي قبل قليل، كلمة أمام الجلسة العامة لمنتدى أفريقيا - روسيا، وكشف عن اعتزام مصر إطلاق النسخة الأولى من منتدى "أسوان للسلام والتنمية المستدامة" يومى 11 و 12 ديسمبر 2019، ليكون منصة إقليمية وقارية يجتمع فيها قادة السياسة والفكر والرأى وصناع السلام وشركاء التنمية فى مدينة أسوان جوهرة النيل والتى تعبر بحق عن الهوية الأفريقية لمصر.

وقال الرئيس: سنعمل على أن يوفر المنتدى منصة دائمة للحوار والتفاعل بين القادة وصانعى القرار والخبراء من جميع دول القارة الأفريقية وخارجها تعنى بالسلام والتنمية المستدامة من أجل وضع الآليات ذات الصلة القائمة بالفعل موضع التنفيذ وتنفيذها فى السياق الأفريقى.

تصريحات آبي أحمد ضد مصر

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قال رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام، الأسبوع الماضي، إن المفاوضات هي السبيل الوحيد للخروج من أزمة سد النهضة المتنازع عليه مع مصر، وذلك خلال جلسة استجواب في البرلمان.

وخلال الجلسة، واجه آبي أحمد تساؤلات من النواب بشأن سد النهضة، فقال رئيس الوزراء الإثيوبي: "يقول البعض أمورا عن استخدام القوة من جانب مصر. يجب أن نؤكد على أنه لا توجد قوة يمكنها منع إثيوبيا من بناء السد".

لكنه عاد ليؤكد أن المفاوضات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.