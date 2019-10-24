مواجهات بين أنصار ومعارضي موراليس









اسماء السيد - لاباز: تواصلت عملية فرز الأصوات ليل الاربعاء الخميس لتحديد الفائز في الانتخابات الرئاسية التي جرت الاحد في بوليفيا، البلد الذي يشهد إضرابا عاما تخللته مواجهات بين مناصري ومعارضي الرئيس الاشتراكي ايفو موراليس الذي يسعى الى الفوز بولاية جديدة.

أعلن الليبرالي كارلوس ميسا المنافس الرئيسي لموراليس عن تشكيل تجمع أحزاب سياسية من اليمين والوسط أطلق عليه اسم "تنسيق الدفاع عن الديموقراطية" للضغط بهدف تنظيم دورة ثانية. ويأتي ذلك فيما يبدو موراليس على وشك اعلان فوزه اعتبارا من الدورة الأولى بحسب النتائج الرسمية التي تتسرب نتائجها تدريجيا.

مساء الاربعاء وقعت حوادث جديدة في لاباز بين قوات الأمن ومتظاهرين قرب الفندق الذي يؤوي اعضاء المحكمة العليا الانتخابية.

وردد المتظاهرون هتافات "فليرحل موراليس".

قام متظاهرون مقربون من المعارضة بسد محاور طرقات سانتا كروز (شرق) العاصمة الاقتصادية وابرز مدينة في البلاد كانت نقطة انطلاق الاضراب العام.

قال لويس فرناندو كاماشو رئيس منظمة تجار ومقاولين ومواطنين للحشود "هذه الحركة ستستمر الى أن نؤكد اجراء الدورة الثانية".

التزمت مختلف مناطق البلاد بالإضراب. وجرت مواجهات عنيفة بين انصار ومعارضي موراليس في حي سانتا كروز الذي يسيطر عليه انصار الرئيس ما أوقع جريحين على الاقل كما افادت وكالة فرانس برس.

لم يتقبل قسم كبير من البوليفيين قرار موراليس الترشح لولاية رابعة فيما كان الناخبون عبّروا عن معارضتهم ذلك خلال استفتاء في 2016.

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وفي هذا الوقت، يتواصل فرز الاصوات بشكل بطيء. ولتجنب دورة ثانية، يتعين على المرشح الذي يتقدم النتائج ان يحصل على الغالبية المطلقة او على الأقل 40% من الاصوات وفارق عشر نقاط عن المرشح الذي يحل ثانيا.

وحوالى الساعة 2:00 ت غ، كان لا يزال هناك حوالى 2% فقط من الاصوات متبقية للفرز. ونال موراليس 46,24% من الاصوات مقابل 37,18% لكارلوس ميسا اي بتقدم يقارب العشر نقاط اللازمة.

نحن الغالبية

كان موراليس وصف الاضراب العام بمثابة "انقلاب" مدبر من قبل اليمين، وعبّر عن "ثقته التامة" بانه سيعاد انتخابه من الدورة الاولى بفضل "تصويت المناطق الريفية".

سيتحدث موراليس (59 عاما) مجددا امام الصحافيين الخميس عند الساعة 11,00 ت غ. ودعا مناصريه الى التعبئة. وردا على ذلك، نزل آلاف العمال وعمال المناجم وعدد من السكان الاصليين الاربعاء بهدوء الى ساحة سان فرانسيسكو في لاباز.

وقالت جوستينا لوزا (43 عاما) "ميسا ليس الى جانبنا (السكان الاصليون) لن نسمح بوقوع ذلك، نحن الغالبية. يتحدثون عن فساد لكنهم عنصريون ويعاملوننا بتمييز. في السابق لم يكن بوسع السكان الاصليين الدخول الى المكاتب واليوم لم تعد الحال كذلك. لا نريد العودة الى الماضي".

من جهته دعا كارلوس ميسا (66 عاما) مناصريه الى "التعبئة الدائمة". واعتبرت بعثة مراقبة الانتخابات من منظمة الدول الأميركية في بوليفيا الاربعاء أن "أفضل حل" هو إعلان عدم تمكن أي من المرشحين من الحصول على الاصوات الكافية واجراء دورة ثانية.

كما إن الكنيسة الكاثوليكية تشاطر هذا الرأي معتبرة ان دورة ثانية "هي الحل الوحيد السلمي". في موازاة ذلك، وافقت منظمة الدول الأميركية على القيام بتدقيق لعملية فرز الأصوات بطلب من الحكومة. وقدم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو دعمه لايفو موراليس منددا هو ايضا "بانقلاب معلن".

وبعد النتائج الأولى الجزئية التي نشرت مساء الاحد، وأوحت باحتمال تنظيم دورة ثانية غير مسبوقة، نشرت السلطات الانتخابية الاثنين نتائج جديدة اظهرت عمليا فوز الرئيس المنتهية ولايته ما أثار شبهات لدى المعارضة والمراقبين الدوليين باحتمال حصول فساد.

