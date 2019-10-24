شكرا لقرائتكم خبر عن خطة البرلمان لتنشيط السياحة الدينية..تطوير المساجد الأثرية ومسار العائلة المقدسة أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، على ضرورة الاهتمام بتنشيط وتشجيع السياحة الدينية فى مصر، لتعظيم موارد الدولة، مشيرة إلى أن مصر مليئة بمقومات السياحة الدينية من مساجد أثرية، ومسار رحلة العائلة المقدسة.

ورصدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، فى خطة عملها بدور الانعقاد الخامس، كيفية العمل على تنشيط وتشجيع السياحة الدينية فى مصر، ودعت إلى ضرورة استغلال المزارات الدينية التاريخية فى مصر والمساجد الأثرية، والترويج لها على مستوى العالم، لجذب السياح إلى مصر.

وأشارت اللجنة إلى متابعتها أوجه التنسيق بين وزارتى الآثار والأوقاف للإشراف على المساجد الأثرية، ومتابعة دور وزارة الأوقاف فى ترميم المساجد الأثرية، وإحلال المساجد الآيلة للسقوط وتجديدها، وضرورة توفير الدعم الفنى لتركيب كاميرات المراقبة، للقضاء على سرقة المقتنيات الأثرية.

وطالبت اللجنة بمتابعة تجهيز مسارات رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، والترويج لحج المزارات الروحية المقدسة من خلال مؤتمرات السياحة الدولية، لتشجيع السياحة الدينية فى مصر، والتنسيق مع الكنيسة فى كل ما هو ضرورى للحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع، ودعت لضرورة تطوير النقاط والطرق المحيطة بمسار رحلة العائلة المقدسة.