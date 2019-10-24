اخبار العالم

طلب إحاطة حول خطة الحكومة للاستفادة من مياه الأمطار

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة حول خطة الحكومة للاستفادة من مياه الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت المهندسة إيمان خضر، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، موجها للحكومة بشأن خطة الحكومة للاستفادة من مياه الأمطار والسيول.

وقالت "خضر"- في طلبها الموجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء الإسكان والري والتنمية المحلية- إن مياه الأمطار التي تسقط على بلادنا هذه الأيام، بالنسبة للحكومة هي "نقمة" تضيق بها ذرعاً، حيث تكشف عن فشلها في مواجهتها، رغم أنها في الأساس "نعمة" لو أحسنا الاستفادة منها كباقي دول العالم.

Advertisements

وأضافت نائبة البرلمان، أن كمية الأمطار التى سقطت، الثلاثاء الماضى، على منطقة شرق القاهرة "مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة" بلغت 650 ألف متر مكعب خلال ساعة ونصف الساعة  فقط، كان يمكن الاستفادة منها جيدًا.

وأشارت إلى أن أغلب دول العالم تستفيد من مياه الأمطار،عن طريق أسلوب يسمى حصاد وخزن المياه عبر تأسيس وإنشاء حفائز تخزينية يتم اختيارها بعناية، إضافةً إلى إنشاء سدود ترابية وركامية لتحقيق هدف التخزين.

ولفتت البرلمانية إلي أن مياه السيول فى الصحراء يمكن الاستفادة منها فى عمل بيارات أو تخزينها، بالاضافة إلى أنه يمكن توجيهها كتخزين آبار للمياه الجوفية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طلب إحاطة حول خطة الحكومة للاستفادة من مياه الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا