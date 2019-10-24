شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة حول خطة الحكومة للاستفادة من مياه الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت المهندسة إيمان خضر، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، موجها للحكومة بشأن خطة الحكومة للاستفادة من مياه الأمطار والسيول.

وقالت "خضر"- في طلبها الموجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء الإسكان والري والتنمية المحلية- إن مياه الأمطار التي تسقط على بلادنا هذه الأيام، بالنسبة للحكومة هي "نقمة" تضيق بها ذرعاً، حيث تكشف عن فشلها في مواجهتها، رغم أنها في الأساس "نعمة" لو أحسنا الاستفادة منها كباقي دول العالم.

Advertisements

وأضافت نائبة البرلمان، أن كمية الأمطار التى سقطت، الثلاثاء الماضى، على منطقة شرق القاهرة "مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة" بلغت 650 ألف متر مكعب خلال ساعة ونصف الساعة فقط، كان يمكن الاستفادة منها جيدًا.

وأشارت إلى أن أغلب دول العالم تستفيد من مياه الأمطار،عن طريق أسلوب يسمى حصاد وخزن المياه عبر تأسيس وإنشاء حفائز تخزينية يتم اختيارها بعناية، إضافةً إلى إنشاء سدود ترابية وركامية لتحقيق هدف التخزين.

ولفتت البرلمانية إلي أن مياه السيول فى الصحراء يمكن الاستفادة منها فى عمل بيارات أو تخزينها، بالاضافة إلى أنه يمكن توجيهها كتخزين آبار للمياه الجوفية.