شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: "تنظيم انتظار المركبات" سيدخل موارد للدولة ويمنع الفوضى والبلطجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، بسرعة مناقشة مشروع قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع بالجلسة العامة، حتى يتم ضبط الشارع والتصدى للفوضى وحماية المواطنين من البلطجة.

وقال "الحسينى"، إن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، انتهت من مناقشة مشروع قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع خلال دور الانعقاد الرابع، ويتبقى عرضه على المجلس في الجلسة العامة لمناقشته وإقراره، مشددا علي أن هذا القانون سيؤدى إلى ضبط وتنظيم عمل ساحات انتظار السيارات فى الشوارع، وعدم السماح بعملها بدون ترخيص مثل أى نشاط فى الدولة، وبالتالى عدم السماح بوجود تعديات علي حرم الطريق أو على المواطنين.

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وأضاف النائب ممدوح الحسينى، أن قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، سيدخل موارد مالية لخزينة الدولة، وسيكون حماية للمواطنين من ظاهرة "السايس" ومنع أى مضايقات للمواطنين.

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وافقت نهائيا على مشروع قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع، بحضور الحكومة، ممثلة فى وزارات التنمية المحلية والعدل والداخلية، وأعدت تقريرا بشأنه وعرضته على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، تمهيدا لمناقشته فى الجلسة العامة.

ويتكون مشروع القانون من 14 مادة، ويتضمن مواد خاصة بالعقوبات لمن يخالف ويمارس أعمال تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع دون أن يكون له سند تعاقدى مع الوحدة المحلية، ويلزم كل وحدة محلية بحصر وتحديد الشوارع القابلة للاستغلال وطرحها من خلال رؤية عامة تتضمن مشتملات حسن الاستغلال، والذى سوف يعود بتعظيم مكونات النسق الحضارى من ناحية، وتعظيم الموارد المالية من ناحية أخرى.