"بالدولار والمصري".. ضبط محاسب لاتهامه بالاتجار في العملة بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن ضباط مباحث القاهرة من ضبط محاسب لاتجاره في العملات وبحوزته 15 ألف دولار و344 ألف جنيه بمنطقة النزهة.

أحداث الواقعة بدأت أثناء مرور النقيب أحمد التطاوي، ضابط مباحث إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوي والمعين خدمة تأمين عقارات محور جوزيف تيتو دائرة قسم شرطة النزهة أسفل كوبري المشاة اتجاه الكلية الحربية دائرة القسم تمكن من ضبط طلعت محاسب حال استقلاله السيارة رقم و ي ط 165 ماركة هيونداي إلنترا ملكه وبحوزته 15.675 ألف دولار أمريكي، 200 يورو، 344.900 ألف جنيه مصري، هاتف محمول.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد حسام حنفي، رئيس مباحث إدارة تأمين ومحاور ميناء القاهرة الجوي، بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفي بالمخالفة للقانون رقم 88 لسنة 2003.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.