سيارة مطافئ تساعد الأهالي في تصريف مياه الأمطار بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

استعان أهالي قرية شبرا النملة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، بسيارة مطافئ لكسح مياه الأمطار الراكدة على جانبي الطرق.

كانت القرية شهدت تجمعًا كبيرًا لمياه الأمطار، بسبب تعطل الصرف الصحي في القرية، ما أدى إلى تراكم المياه على جانبي الطريق وشكل صعوبة في وصول أهل القرية إلى طريق "طنطا - كفر الزيات".

كانت محافظة الغربية تعرضت لأمطار رعدية وبرق ورياح شديدة ما أدى إلى غرق الشوارع وإعاقة السيولة المرورية.