مكافحة المخدرات تُسقط "ديلر الفودو" بـ 2 كيلو وربع بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط مباحث القاهرة القبض على مسجل خطر بحوزته 2 كيلو وربع فودو بمنطقة عين شمس.

تمكن العميد وائل نصار، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، والعقيد وائل عرفان، وكيل المكتب، والمقدمان أحمد إبراهيم وتامر حسني، والرائد محمد عبد المنعم، من ضبط محمد عاطل مسجل خطر تحت رقم 130 فئة ج عين شمس فرض سيطرة والسابق اتهامه في 21 اتهام أخرهم القضية 21060 لسنة2017م جنايات المطرية مخدرات حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزته المضبوطات التالية كمية من الفودو المخدر وزنت 2.245 كيلو جرام، مبلغ مالي 195 جنيه، هاتف محمول.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.