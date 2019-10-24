محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:
طرحت الوحدة المحلية لمركز مغاغة في محافظة المنيا، كمية من اللحوم البلدية بمنفذ البيع بجوار المنتزه تحت إشراف إدارتي الطب البيطري والتموين.
وقال اللواء إيهاب زهني رئيس مركز ومدينة مغاغة، في تصريحات له اليوم الخميس، إنه جرى طرح اللحوم البلدية بسعر 70 جنيه للكيلو الواحد.
وأشار رئيس المركز إلى أنه جرى ذبح رؤوس الماشية البلدية في سلخانة مغاغة، في إطار مبادرة لمحاربة الغلاء.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ"70 جنيه".. "محلية مغاغة" تطرح لحومًا بلدية في المنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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