بسبب الأمطار.. محافظ كفر الشيخ يمنع مسئولين من مغادرة أماكن عملهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، منع رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القري وفرق الكهرباء وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، من مغادرة أماكن عملهم، بسبب هطول مياه الأمطار على جميع مدن ومراكز المحافظة.

ووجه المحافظ تعليماته بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار على الفور، كما شددّ، على قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنبًا إلى جنب مع رؤساء المراكز والمدن.

وأعلن المحافظ من خلال بيان صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام المحافظة، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة لمواجهة الأمطار والسيول المحتملة واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، اعتبارًا من الآن وحتى نهاية يوم السبت المقبل 27 أكتوبر الجاري، تحسبًا لسقوط أمطار غزيرة على أنحاء المحافظة.

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وشدد محافظ كفر الشيخ، على مواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

كما كلف محافظ كفر الشيخ، بضرورة توعية المواطنين وطلاب المدارس وخاصة الأطفال بالابتعاد عن أكشاك المحولات وصناديق الكهرباء وأعمدة الكهرباء واتخاذ الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار وحدوث ظاهرة الرعد والبرق خلال المدة الحرجة حرصًا على سلامتهم وتجنب احتمالات حدوث أي مخاطر، ومتابعة ما ورد من خرائط التنبؤ بحالة الطقس وسقوط الأمطار من هيئة الأرصاد الجوية.

وقال محافظ كفر الشيخ، عبر بيان صادر عن المحافظة، إن هناك خط ساخن مخصص للأزمات والطوارئ فقط على رقم 114 من التليفون الأرضي، والرقم 0473241130، والرقم 0473220792، بالإضافة إلى إتاحة خدمة "واتس آب" على الرقم 01159080748، والبريد الإلكتروني [email protected] لتلقى استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أي مخلفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين.

