ماذا تعرف عن المنطقة الصناعية الروسية في مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:
أبدت 26 شركة روسية رغبتها في الاستثمار في المنطقة الصناعية الروسية المزمتع إنشاؤها في مصر، بحسب بيانات وزارة الصناعة المصرية.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال افتتاح القمة الروسية الأفريقية، إن هذه المنطقة ستزيد عدد الشركات الروسية العاملة في مصر، ما يساهم في زيادة التعاون المشترك بين البلدين.
ويرصد الفيدوجرافيك التالي أبرز المعلومات عن المنطقة الصناعية الروسية بمصر، وحجم الاستثمارات المتوقعة بها.
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