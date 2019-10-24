آبي أحمد يفجر مفاجأة حول تصريحاته بشأن الحرب من أجل سد النهضة

أكد المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، أن لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد تناول التباحث حول ملف سد النهضة، في ضوء آخر التطورات في هذا الصدد.

ووفقًا للرئاسة فقد أكد آبي أحمد أن تصريحاته الأخيرة

أمام البرلمان الإثيوبي بشأن ملف السد تم اجتزاؤها من سياقها، وأنه يكن كل تقدير واحترام لمصر قيادة وحكومة وشعبا، موضحاً أن تصريحاته تضمنت الإعراب عن التزام إثيوبيا بإقامة سد النهضة بدون إلحاق ضرر بدولتي المصب.

وأشار رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن الحكومة والشعب الإثيوبي ليس لديهم أي نية للإضرار بمصالح الشعب المصري، وأن استقرار مصر وإثيوبيا هو قيمة وقوة مضافة للقارة الأفريقية بأسرها، مع التشديد على أنه بصفته رئيسا لوزراء إثيوبيا، ملتزم بما تم إعلانه من جانب بلاده بالتمسك بمسار المفاوضات وصولا إلى اتفاق نهائي.