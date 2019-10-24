علقت السفارة البريطانية لدى بيروت اليوم الخميس على الاحتجاجات التي دخلت يومها الثامن في لبنان ،بدعوته إلى الحكومة إلى الاستجابة للشعب اللبناني، وتنفيذ الإصلاحات بشكل عاجل.
وفي تغريدة على "تويتر"، قالت السفارة البريطانية إنه "بعد أسبوع على بدء الاحتجاجات أعرب الشعباللبناني عن غضبه المشروع، الذي يجب الاستجابة له. هذه لحظة مهمة للبنان: يجب تنفيذ الإصلاحات الضرورية بشكل عاجل".
وأضافت: "ستواصل المملكة المتحدة دعم الدعائم الأساسية للبنان من أمن واستقرار وسيادة وازدهار، بمافي ذلك من اقتصاد أقوى وأكثر إنصافا، وفرص تعليم نوعية للجميع، وتحسين الخدمات وتعزيز الأمن".
وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن الحشود تتوافد على ساحة جل الديب المتن في جبل لبنان، قبيل كلمة مرتقبة عند الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم لرئيس الجمهورية ميشال عون، لمتابعتها عبر شاشة عملاقة في الساحة.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
كانت هذه تفاصيل خبر لندن تدعو بيروت إلى تنفيذ الإصلاحات بشكل عاجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.