سول تتوقع عقد محادثات نووية بين واشنطن وبيونج يانج قريبًا

رجح معهد "استراتيجيات الأمن القومي" في كوريا الجنوبية، عقد الولايات المتحدة وكوريا الشمالية جولة أو أكثر من المحادثات النووية على مستوى العمل قبل الموعد النهائي الذي حددته بيونج يانج لواشنطن في نهاية العام للتوصل إلى اقتراح جديد.
وقال المعهد - في منشور له نقلته وكالة أنباء
وأضاف المعهد:" أن الولايات المتحدة يمكن أن تقدم إغراءات للشمال للتأكد من أن زعيمها كيم جونج أون لم يأت برسائل جديدة في خطابه قبل بدء العام الجديد".ففي أبريل الماضي، حذر زعيم كوريا الشمالية من أنه سيتخلى عن المفاوضات مع الولايات المتحدة وأن يسلك "طريقًا جديدًا" ما لم تقدم الولايات المتحدة اقتراحًا جديدًا بحلول نهاية العام.
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