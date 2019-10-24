ميشيل عون: الذهنية الطائفية أساس المشاكل في لبنان

قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، إن الشعب اللبناني شعب حي وقادر أن ينتفض وأن يوصل صوته. وأضاف عون خلال كلمة متلفزة اليوم الخميس، إن الطائفية والفساد أخرتا تقدم لبنان، مؤكدا تفهمه صرخة الألم اللبنانية لكن الفساد والطائفية تسببا بأضرار كبيرة. لبنان، مؤكدا تفهمه صرخة الألم اللبنانية لكن الفساد والطائفية تسببا بأضرار كبيرة. وواصل الرئيس اللبنانى حديث بقوله: "تركنا من أوصلوا البلد إلى الهاوية من دون محاسبة وأنا التزمت بمحاربة الفساد، وطموحي هو التخلص من العقلية الطائفية التي تقف خلف كل المشاكل، فطموحنا الكبير هو الخلاص من الذهنية الطائفية بالبلد وإيصال أصحاب الكفاءة إلى حيث يستحقون. البلد إلى الهاوية من دون محاسبة وأنا التزمت بمحاربة الفساد، وطموحي هو التخلص من العقلية الطائفية التي تقف خلف كل المشاكل، فطموحنا الكبير هو الخلاص من الذهنية الطائفية بالبلد وإيصال أصحاب الكفاءة إلى حيث يستحقون.

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