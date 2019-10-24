بوتين يؤيد عقد منتدى أسوان في ديسمبر لمناقشة السلام والتنمية المستدامة

أيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد منتدى لمناقشة شئون السلام والتنمية المستدامة في ديسمبر المقبل بمدينة أسوان.
قال بوتين، خلال قمة "روسيا- أفريقيا"، اليوم الخميس، في سوتشي: "إنها فكرة رائعة، من دون شك، نحن نؤيد عقد مثل هذه الفعالية".
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا بوتين خلال كلمته بالجلسة العامة للقمة "الروسية - الأفريقية" اليوم للمشاركة في منتدى لمناقشة شئون السلام والتنمية، تنظمه مصر يومي 11 و12 ديسمبر المقبل.
يُذكر أن مدينة سوتشي الروسية تستضيف
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