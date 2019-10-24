دعت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، إلى عدم القلق من تظاهرات الغد.
قال المتحدث الرسمي للوزارة العميد خالد المحنا - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز - إن "أجهزة الوزارة ستدخل في حالة الإنذار القصوى؛ استعدادًا لحماية تظاهرات غدٍ الجمعة، وتأمين سبل حركة المواطنين وأمنهم وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة".
أضاف، أن "رئيس الوزراء القائد
وتابع، أن "الأجهزة الأمنية والمتظاهرين باتوا يقدرون الضرورة القصوى للحفاظ على سلمية التظاهر، والاحتراز من اللجوء إلى أي شكل من أشكال العنف"، موضحًا أن "المواطنين لهم كامل الحق في التعبير عن آرائهم ومواقفهم، وأن مسئولية القوى الأمنية هي تأمين التظاهرات، والحفاظ على السلم الأهلي، وحماية مصالح المواطنين، وضمان انسيابية الحركة في بغداد والمدن".
من المتوقع أن يشهد غدًا الجمعة تظاهرة كبيرة بعدد من محافظات العراق، بينها بغداد؛ للمطالبة بالإصلاح وتوفير فرص العمل والقضاء على الفساد.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية العراقية: لا داعي للقلق من تظاهرات الغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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