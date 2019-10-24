أمريكا: العدوان التركي على سوريا يهدد سنوات من المكاسب ضد داعش

انتقد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الخميس، العدوان التركي على الأراضي السورية، مؤكدًا أنه يهدد المكاسب التي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة التي قاتل فيها التحالف والأكراد ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

قال إسبر - في تصريح أمام صندوق مارشال الألماني - "إن تركيا تسير في الاتجاه الخاطئ.. ووضعتنا كلنا في موقف بشع جدًا".

وحث إسبر - وفقًا لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية - الحلفاء على الانضمام إلى جهود مساعدة المملكة العربية

وجدد وزير الدفاع الأمريكي تحذيراته بشأن تزايد تهديدات الصين وروسيا، مشيرًا إلى أن الصين تحاول إعادة تشكيل العالم لصالحها وتستخدم القوة للتأثير على اقتصادات الدول الأخرى وقراراتها السياسية. الانضمام إلى جهود مساعدة المملكة العربية السعودية للدفاع عن نفسها، ومنطقة الخليج ضد التهديدات الإيرانية.وجدد وزير الدفاع الأمريكي تحذيراته بشأن تزايد تهديدات الصين وروسيا، مشيرًا إلى أن الصين تحاول إعادة تشكيل العالم لصالحها وتستخدم القوة للتأثير على اقتصادات الدول الأخرى وقراراتها السياسية.

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