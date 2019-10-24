برلمان النمسا يعقد جلسته الأولى وينتخب رئيسه الجديد

عقد المجلس الوطني النمساوي "البرلمان"، جلسته الأولى التأسيسية، وانتخب الأعضاء فولفجانج سوبوتكا، عضو حزب الشعب، رئيساً للبرلمان الجديد. وأدى أعضاء البرلمان المنتخب الجديد، المكون من 183عضواً، اليمين الدستورية أمام ألكساندر فان ديربلين رئيس الجمهورية. اقرأ أيضاً...رئيس النمسا يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتسيير الأعمال وعبر رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب عن رغبتهم في التخلي عن اللهجة الحادة التي سادت الحملة الانتخابية وأكدوا أهمية الاحترام المتبادل وقبول الرأي الآخر. وتعهدت الأحزاب باالاستفادة من الوقت الحالي حتى تشكيل الحكومة الجديدة، في إقرار قوانين وإجراءات مفيدة.. واعتبر سباستيان كورتس، رئيس حزب الشعب المكلف بتشكيل الحكومة، أن "بدء الفترة التشريعية فرصة جديدة لتعاطي الأحزاب مع بعضها البعض."

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