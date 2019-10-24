فتشت الشرطة منزلين في أيرلندا الشمالية، ضمن تحقيق في مقتل 39 شخصاً داخل شاحنة في منطقة صناعية بالقرب من لندن.
وعثرت الشرطة البريطانية على 39 جثة إحداها لقاصر في حاوية شاحنة بمنطقة صناعية في جرايز على بعد نحو 32 كيلومتراً إلى الشرق من لندن في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء.
وألقت الشرطة القبض على سائق الشاحنة وهو من أيرلندا الشمالية ويبلغ من العمر 25 عاماً، وهو محتجز حالياً.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن الشرطة داهمت منزلين في أيرلندا الشمالية في إطار التحقيق.
اقرأ أيضاً... العثور على 39 جثة داخل حاوية في بريطانيا
وذكرت الشرطة أن الشاحنة وصلت إلى مرفأ في إسيكس بجنوب إنجلترا بعد أن سافرت من زيبروج في بلجيكا وعُثر على الجثث الساعة 1:40 بعد منتصف الليل، أي بعد أكثر من الساعة بقليل.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن نبأ العثور على الجثث أصابه بالفزع وإنه يتلقى معلومات بانتظام عن مسار التحقيق الذي يركز على تهريب البشر.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة البريطانية تنفذ عملية تفتيش بعد العثور على 39 جثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.