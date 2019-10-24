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انفجار عنيف يهز مدينة تل أبيض السورية

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انفجرت سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، اليوم الخميس، مستهدفة مقراً لما يسمى بـ"الجيش الوطني السوري" التابع لتركيا.

وقال قائد عسكري في هذا الجيش، إن "سيارة مفخخة انفجرت قرب أحد المقار العسكرية التابعة للجيش الوطني، ولم يصب أحد من عناصر المركز، إلا أن التفجير تسبب في إصابة أربعة مدنيين من المارة في الشارع".

وحمل القائد العسكري قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي يقودها الأكراد، المسؤولية عن التفجير.

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وكانت سيارة مفخخة انفجرت أمس في بلدة سلوك (20 كلم جنوب شرق مدينة تل أبيض) ما تسبب في مقتل ثلاثة أشخاص وجرح تسعة آخرين.

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