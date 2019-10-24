محامي ترامب: لا يمكن ملاحقة الرئيس حتى ولو قتل شخصا وسط نيويورك

أعرب ويليام كونسوفوي محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ثقته بأن سلطات البلاد ليست مخولة بالتحقيق في أنشطة الرئيس ما لم تنته ولايته.

وقال كونسوفوي أثناء جلسة في محكمة استئناف في نيويورك أمس الأربعاء، إن الحصانة الرئاسية تحمي ترامب من “الضغوط المحلية”، في محاولة لإقناع القضاة بأن الرئيس لديه الحق في رفض أمر إحضار تلقاه في قضية عائداته الضريبية.

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ونشب في قاعة القضاء جدل بين محامي ترامب والقاضي ديني تشين، حيث ذكّر الأخير بالتصريح الذي جاء على لسان ترامب أثناء حملته الانتخابية عام 2016 بأنه لن يخسر دعم الناخبين حتى لو وقف وسط الجادة الخامسة في نيويورك وأطلق النار على أحدهم.

وساءل القاضي محامي ترامب عما إذا كان بوسع السلطات المحلية التحقيق مع ترامب في هذه الحالة، ورد كونسوفوي على ذلك بالقول إن التحقيق لا يمكن فتحه إلا بعد مغادرة الرئيس للبيت الأبيض.