الأمم المتحدة تنتقد إيران بسبب “إعدام الأطفال”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 أكتوبر 2019 01:18 مساءً - قال خبير حقوقي بالأمم المتحدة إن إيران أعدمت 7 أطفال مدانين العام الماضي، واثنين حتى الآن هذا العام، على الرغم من حظر قانون حقوق الإنسان عقوبة الإعدام ضد أي شخص دون سن 18 عاما.
وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة، إن لديه “معلومات موثوقة” بشأن انتظار ما لا يقل عن 90 طفلا الآن تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في إيران.
كما أعرب عن قلقه البالغ إزاء الاستخدام الفضفاض لعقوبة الإعدام في إيران.
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