كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مظاهرات حاشدة في هونج كونج لدعم الانفصاليين في كاتالونيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية في هونغ كونغ لحشد الدعم للانفصاليين في منطقة كاتالونيا الإسبانية.

وصف المنظمون حدث ليلة الخميس بأنه عرض للتضامن مع الحركة الكاتالونية، التي أشعلها الغضب بسبب الأحكام المطولة بالسجن على زعماء الحركة الانفصالية في المنطقة.

خرج المتظاهرون من هونج كونج إلى الشوارع منذ يونيو في احتجاجات عنيفة وفوضوية متزايدة وسط مخاوف متزايدة من سيطرة بكين المتشددة على المدينة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وتشمل المطالب إجراء انتخابات لأكبر زعيم في المدينة والتحقيق في وحشية الشرطة المزعومة، ولكن ليس الاستقلال عن الصين.

اندلعت الاحتجاجات العنيفة في كاتالونيا الغنية هذا الشهر بعد أن حكمت محكمة على الزعماء الانفصاليين بالسجن لمدة تصل إلى 13 عامًا في محاولة لإعلان استقلال المنطقة في عام 2017.