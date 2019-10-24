كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوغدانوف يلتقي فايز السراج لبحث الأزمة الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ورئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز سراج ناقشا الوضع العسكري والسياسي والإنساني في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان "خلال المحادثة التي شارك فيها وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني محمد سياله ناقشوا بصراحة تطور الوضع العسكري والسياسي والإنساني في ليبيا".

وأكدت موسكو التزامها المستمر بضمان وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها والقضاء على الإرهاب في البلاد ، المنقسم بين حكومتين متنافستين ، مضيفة أن الجانبين تطرقا إلى العلاقات الثنائية.